Лана Дель Рей тайно вышла замуж за гида по аллигаторам

Лана Дель Рей официально заключила брак с гидом по аллигаторам Джереми Дюфрендом. Церемония состоялась на берегу в Де-Аллемандес (штат Луизиана) — в месте, где Джереми проводит свои популярные туры, пишет Daily Mail. Об их романе стало известно лишь месяц назад.

В сети попали первые кадры с церемонии. На них видно, как певица идет по проходу под руку с отцом Робертом Грантом, в руках у него букет цветов.

Лана выбрала для своего важного дня изысканное белое платье с элегантным вырезом и пышной юбкой со шлейфом. Говорят, на создание своего образа она потратила $30 млн (2,8 млрд рублей). На Джереми был элегантный черный костюм, белая рубашка и коричневые туфли.