Стилист Пугачевой умер от кровоизлияния в мозг

В Тбилиси умер стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс от кровоизлияния в мозг. Об этом сообщает mk.ru.

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В Тбилиси в больнице умер 59-летний Джордж Ровалс от кровоизлияния в мозг. Как утверждает приятельница Джорджа, у него повысился сахар и подскочило давление. Стилиста госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

«Никто не ожидал, что у такой яркой личности может быть такой трагический конец», — высказалась знакомая умершего.

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Стилиста Аллы Пугачевой похоронят в Кутаиси 28 сентября.