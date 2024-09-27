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«Такой трагический конец»: умер стилист Аллы Пугачевой от кровоизлияния в мозг

В Тбилиси умер стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс от кровоизлияния в мозг. Об этом сообщает mk.ru.

Стилист Пугачевой умер от кровоизлияния в мозг
© Соцсети

В Тбилиси в больнице умер 59-летний Джордж Ровалс от кровоизлияния в мозг. Как утверждает приятельница Джорджа, у него повысился сахар и подскочило давление. Стилиста госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

«Никто не ожидал, что у такой яркой личности может быть такой трагический конец», — высказалась знакомая умершего.

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Стилиста Аллы Пугачевой похоронят в Кутаиси 28 сентября.

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