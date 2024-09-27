Певица Валерия высказалась о покинувших Россию артистах старшего поколения. Об этом сообщает NEWS.ru.

Валерия назвала появление на сцене молодых музыкантов естественным процессом. Она отметила, что многие артисты старшего поколения «сделали свой выбор» и уехали из страны, освободив нишу.

«Одно поколение уходит, другое приходит. Они, может быть, еще выступали бы, выпускали что-то, но приняли такое решение — уступить молодым», — высказалась знаменитость.

Также Валерия рассказала о дуэтах с молодыми артистами. По ее словам, она не планирует коллабораций: все сотрудничества происходят спонтанно.

Певица записала новый альбом в Швейцарии, куда вошли 14 композиций.