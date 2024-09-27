Shaman отменил концерты в двух городах

Заслуженный артист России Shaman отменил концерты в Нижнем Тагиле и Магнитогорске из-за накладок в плотном графике, но его тур "Победа!" по городам РФ продолжается, сообщил ТАСС представитель артиста Антон Коробков-Землянский.

Концерт артиста в Нижнем Тагиле был запланирован на 24 сентября, а выступление в Магнитогорске - на 3 октября.

"У артиста очень плотный график. Уже третий год Shaman - самый гастролирующий музыкант страны и дает свыше 100 сольных концертов ежегодно. Кроме того, без участия Ярослава сегодня трудно представить топовые музыкальные фестивали, музыкальные телешоу и, конечно, государственные праздники. Помимо этого, он регулярно дает благотворительные бесплатные выступления в городах Новороссии, недавно вместе с Григорием Лепсом возил гуманитарную помощь в Курскую область. При такой нагрузке время от времени, к сожалению, возникают накладки и те или иные мероприятия приходится переносить", - рассказал представитель артиста о причинах отмены концертов.

При этом собеседник агентства отметил, что сейчас Shaman продолжает свой тур "Победа!" по Уралу.

"Он уже отыграл с аншлагами в Перми и Екатеринбурге. Сегодня выступает в Кургане, а следом даст сразу три концерта подряд в Тюмени", - добавил Коробков-Землянский.

Shaman представил свою новую концертную программу "Победа!" 22 августа в День российского флага на Красной площади. Также называется и новый гастрольный тур артиста, с которым он планирует дать свыше 100 концертов в городах РФ.