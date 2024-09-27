Продюсер раскрыл, кто еще из звездных пар находится на грани развода

Продюсер Сергей Дворцов назвал знаменитые пары, которые находятся на грани разрыва. Как сообщает Life.ru, текущая волна разводов выглядит как пиар, а рейтинги актеров и певцов на фоне таких новостей взлетают, как и цены их выступлений.

По его словам, на грани развода сейчас многие знаменитости. В первую очередь он выделил Наташу Королеву и Тарзана (настоящее имя — Сергей Глушко) — они уже неоднократно расставались и не исключено, что успеют развестись еще в этом году.

«(Певец Григорий) Лепс со своей новоиспеченной девочкой — не всё у них великолепно там. Думаю, год — и они разойдутся», — добавил Дворцов.

Напомним, что в 2024 году сразу несколько известных пар расторгли свой брак. В частности, певица Алсу рассталась с предпринимателем Яном Абрамовым, а Нюша разошлась с бизнесменом Игорем Сивовым. Недавно СМИ сообщили, что четвертая жена лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова Ольга Абрамова подала на развод, а 26 сентября начало бракоразводного процесса подтвердили SHAMAN и его жена, медиаменеджер Елена Мартынова.