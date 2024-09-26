Бритни Спирс оказалась вовлечена в скандал с арестованным P. Diddy

Контролировавшие опеку певицы Бритни Спирс люди оказались связаны с недавно арестованным рэпером P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), пишет Daily Mail. Речь идет о Лу Тейлор и бухгалтере Робине Гринхилле, которые появлялись на вечеринках хип-хоп исполнителя. Певица в мемуарах утверждала, что именно они издевались над ней.

Тейлор и Гринхилл в течение долгих 13 лет вместе с отцом Спирс стояли за реализацией ее опеки. Позднее они распоряжались всеми активами знаменитости, контролировали поставляемые звезде лекарства и наличие охраны повсюду.

Оказалось, что Гринхилл «сотрудничал» не только с Бритни Спирс. Бухгалтера уличили в том, что он поспособствовал сексуальным домогательствам рэпера, которого обвинил в этом Родни Джонс. Также P. Diddy стал фигурантом иска о возможном изнасиловании под воздействием запрещенных веществ. Самого бухгалтера подозревают в обеспечении переводов или выплат наличными секс-работникам.

Ранее арестованного P. Diddy поместили под особый контроль в тюрьме. По данным СМИ, это необходимо, чтобы рэпер не смог себе навредить. Со звездой обращаются как с любым другим задержанным. Рэпера обвиняют в изнасилованиях, торговле людьми и организации секс-вечеринок.