Алексей Глызин рассказал о причинах болезни Вячеслава Добрынина

Певец Алексей Глызин, близкий друг композитора Вячеслава Добрынина, рассказал о его жизни в последние годы.

По его словам, народный артист РФ отдалился от знакомых из-за проблем со здоровьем. В четверг стало известно, что Вячеслав Добрынин находится в больнице в тяжелом состоянии. По предварительным данным, артист перенес третий инсульт, врачи не дают прогнозов.

"В последние пару лет Слава чувствовал себя, мягко говоря, неважно. Мы виделись на празднике полтора года назад. В последние годы он не выступал. Раньше был очень общительный, весёлый", - рассказал Алексей Глызин "Абзацу". Друг певца отметил, что "остается только молиться о его здоровье".

Он также поделился соображениями, что могло ухудшить здоровье Добрынина. "Не секрет, что он страдал от вредной привычки. Она усугубила все проблемы. Такие вещи не приносят пользы", - заметил Глызин.

Ранее директор артиста Сергей Карпов рассказал о состоянии здоровья певца и о заботе его супруги Ирины.

Композитор Вячеслав Добрынин написал более тысячи композиций для звезд отечественной эстрады. Широко известны такие шлягеры как "Всё, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Прощай, от всех вокзалов поезда...", "Синий туман", "Ни минуты покоя", "Не сыпь мне соль на рану...", "Белая медведица", "За милых дам".