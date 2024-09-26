Жена Shaman'а прокомментировала новости о разводе

Жена российского исполнителя Shaman'а (Ярослав Дронов) Елена Мартынова прокомментировала новости о том, что пара разводится. Об этом сообщает StarHit.

По словам Мартыновой, они с мужем действительно решили расстаться. При этом она добавила, что решение о разводе было принято совместно, а она сама считает его правильным.

«Мне поступило много запросов от СМИ, отвечу всем сразу. Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», — рассказала она.

Ранее Shaman рассказал о том, что разводится с женой.