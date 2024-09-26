Катя Лель рассказала об истинных причинах развода

В декабре прошлого года стало известно, что Катя Лель развелась с мужем бизнесменом Игорем Кузнецовым после 15 лет брака. По словам знакомых артистки, ей надоело содержать супруга, который «сидел на ее шее». Кроме того, отмечалось, что Игорь был не прочь пофлиртовать с приятельницами жены, чем сильно ее раздражал.

Теперь же об изменах заговорила и сама Лель. Певица призналась, что не раз была свидетельницей того, как Кузнецов общался с любовницами по телефону.

«Я слышала, когда он кокетничал по телефону, он думал, что я не слышу. А я слышала. Как правило, это было ночами, он думал, что все спят. А я это все слышала. Когда человек доводит себя до такого алкогольного состояния, когда он уже ничего не соображает, и он не помнит, что он делает, а это чревато последствиями. Я много лет терпела, прощала, а потом поняла, что больше не хочу так жить», — призналась артистка.

Несмотря на то, что пара рассталась, звезда никогда не препятствовала общению экс-мужа с их дочерью Эмилией. Однако мужчина не торопится проводить с ней время.