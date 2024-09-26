Актриса Синицына отреагировала на слухи о романе с Бондарчуком

29-летняя актриса Софья Синицына не стала отрицать слухи о ее романе с 57-летним режиссером Федором Бондарчуком в социальных сетях.

Она призналась, что столкнулась с повышенным вниманием общественности.

«Такой день хороший, у меня как будто сегодня день рождения. Все поздравляют!» — отметила актриса.

Ранее появились информационные сообщения о том, что именно из-за отношений с ней Бондарчук якобы разводится с актрисой Паулиной Андреевой. Синицына не стала напрямую опровергать информацию об отношениях с Бондарчуком, но иронично отреагировала на «творческие разногласия», которые были названы в качестве причины предполагаемого развода пары.

«Творческое разногласие — название твоего Telegram-канала», — написала Синицына.

Ранее KP.RU писал, что Бондарчук и Андреева подогревают слухи о своем разводе: супруги давно не появлялись вместе, а на их руках больше не видно обручальных колец. По данным издания, причиной охлаждения отношений в паре стали творческие разногласия режиссера и его супруги, которая является не только актрисой, но и сценаристом.

До этого блогер и предприниматель Светлана Бондарчук передумала делить имущество с бывшим супругом Федором Бондарчуком. По данным СМИ, знаменитость отозвала заявление.