Канделаки пошутила над Андреасяном из-за лишения водительских прав

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки пошутила над режиссером Сариком Андреасяном, лишившимся прав на полтора года из-за вождения в состоянии опьянения, и подарила ему карту «Тройка».

В своем Telegram-канале она назвала московский транспорт самым чистым и надежным в мире.

«Сарик, мы тебя любим, мы тебя очень поддерживаем, поэтому всем каналом ТНТ решили сделать тебе подарок. Вот, пожалуйста, это карта «Тройка», пользуйся московским транспортом, московский транспорт — самый лучший, самый чистый и самый надежный в мире», — сказала Канделаки.

Как ранее писал Telegram-канал SHOT, режиссера сериала «Чикатило», фильмов «Защитники», «Тот еще Карлосон!» и «Беременный» лишили прав за пьяную езду. Он также был оштрафован на 30 тысяч рублей, водительское удостоверение у него забрали на полтора года. Андреасяна поймали за рулем в нетрезвом состоянии на Цветном бульваре в Москве в мае. Прибор показал большое содержание алкоголя в крови. Виновным по административной статье 12.8 его признали только сейчас.

Telegram-канал Mash утверждал, что режиссер объяснил наличие в его крови алкоголя тем, что он выпил бокал красного вина за сутки до того, как сел за руль. По данным канала, результаты экспертизы показали 0,403 промилле при норме 0,35.