Директор Добрынина раскрыл возможную причину его госпитализации

Сегодня утром в Сети появились неутешительные новости, связанные с состоянием здоровья российского композитора и эстрадного певца Вячеслава Добрынина. Сообщалось, что народному артисту Российской Федерации потребовалась экстренная помощь медиков. 78-летнего музыканта доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи пока не дают никаких прогнозов, но подозревают инсульт.

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Как рассказал директор артиста Сергей Карпов, ранее Вячеслав Григорьевич уже перенес два инсульта. По словам мужчины, именно из-за состояния здоровья три года назад певец был вынужден поставить свою карьеру на паузу. Добрынин чувствовал себя относительно нормально, но жалобы были.

«Все это время он чувствовал себя не то чтобы хорошо, но терпимо. Держался нормально. Но вот, видимо, произошло обострение», — сообщил Сергей журналистам издания MK.RU.

Он также добавил, что жена Вячеслава Ирина наверняка знает больше подробностей о его состоянии. Супруга является для Добрынина настоящим ангелом-хранителем. Все три года болезни она внимательно относилась к рекомендациям врачей и боролась за здоровье мужа.