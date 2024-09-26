Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) подтвердил свой развод с женой, медиаменеджером Еленой Мартыновой. В своем Telegram-канале он заявил, что причиной разрыва стал сложный график работы и большая занятость партнеров, которая не оставила времени на личную жизнь.

По словам Дронова, развод — это совместное с супругой решение. Он отметил, что остается с Мартыновой в хороших отношениях, «без каких-либо конфликтов и обид».

Как сообщает Starhit, медиаменеджер также прокомментировала их развод в социальных сетях.

«Отвечу всем сразу. Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», — заявила Мартынова.

Напомним, что слухи о разводе пары появились в социальных сетях сегодня утром, 26 сентября. Дронов и Мартынова были в браке с 2017 года. До этого у SHAMAN уже была жена — преподавательница эстрадного вокала из Новомосковска Марина Рощупкина.