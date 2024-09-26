Том Йорк адаптирует альбом Hail to the Thief для постановки «Гамлета»

Том Йорк адаптирует релиз Radiohead «Hail to the Thief» для постановки «Гамлета»
Лидер Radiohead Том Йорк переделает пластинку группы Hail to the Thief (2003) для нового спектакля по пьесе Шекспира «Гамлет» (1603) — Hamlet Hail To The Thief. Премьера пройдет в Манчестере в апреле 2025-го.
По сюжету адаптации Гамлету и его возлюбленной Офелии открываются ложь и коррупция Дании. Граждане живут в страхе и паранойе. Узнать правду героям помогают призраки и музыка.
Йорк напишет для Hail to the Thief оркестровку, передает NME. Исполнять ее во время каждого шоу будут более 20 музыкантов и актеров. Сам артист назвал задачу «интересной и пугающей». Он рассказал, что собирается использовать музыку как «присутствие в комнате» и искать созвучные горю и психозу Гамлета мелодии.
Тем временем сайд-проект Тома и его коллеги по Radiohead Джонни Гринвуда The Smile анонсировал второй за год альбом Cutouts. Его релиз состоится 4 октября.
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