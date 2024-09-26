Shaman разводится с женой

В Сети появились слухи о возможном разладе в семье певца SHAMAN (Ярослав Дронов) и медиаменеджера Елены Мартыновой. Предполагаемый бракоразводный процесс уже прокомментировала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Информация появилась в анонимных Telegram-каналах. В публикации Собчак назвала Мартынову «крутой пиарщицей», отметив, она якобы сделала своему супругу карьеру.

«Не знаю, правда или нет, анонимным каналам традиционно веры нет, но против воли в голове зреет вопрос…», — добавила она.

В следующем посте журналистка создала опрос с одним вопросом: «Мизулина?». На момент публикации за ответ «Да» проголосовало 79% из 18,4 тысяч человек.

Напомним, что для Дронова это уже второй брак. Первой женой артиста стала преподавательница народного и эстрадного вокала из Новомосковска Марина Рощупкина. Они были вместе 9 лет, у них есть общая дочь Варя. На Мартыновой Дронов женился в 2017 году.