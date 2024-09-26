Shaman разводится с женой

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, находится в бракоразводном процессе со своей супругой Еленой Мартыновой. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил Telegram-канал «Жаба и Гадюка».

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Telegram-канал утверждает, что такой информацией с ним поделились источники, знакомые с ситуацией.

В последний раз Дронова с его женой видели 16 июля, когда артист Григорий Лепс дал концерт в честь своего дня рождения в столице. Тогда журналисты засняли, как супруги сидели за столиком и о чем-то мило общались. Заметив, что за ними наблюдают, артист засмущался и заулыбался. Пользователи также отметили стильный парный лук Дронова и Мартыновой.

Также Дронов дал объяснение своему поцелую с коллегой по цеху Мией Бойка. Он отметил, что это было его спонтанным решением, поскольку певец «так захотел». При этом стало известно, что SHAMAN предпочитает не носить обручальное кольцо.

До этого в марте Ярослав Дронов в рамках Всемирного фестиваля молодежи научил итальянскую актрису Орнеллу Мути целоваться по-русски. Во время приветствия знаменитость из Италии поцеловала исполнителя дважды. В этот момент музыкант рассказал актрисе о русской традиции троекратного поцелуя.