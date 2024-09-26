Шнуров вдвое снизил ценник за выступления после развода

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вдвое снизил цену выступления коллектива на корпоративах на фоне развода с четвертой женой, дочкой уральского миллионера Ольгой Абрамовой. Как сообщает Telegram-канал Shot, теперь за участие в частном мероприятие рокеры просят 18,5 млн рублей.

Еще год назад Шнуров считался одним из самых высокооплачиваемых музыкантов России. «Ленинград» брал за выступления на вечеринках рекордные 350 тысяч евро (около 32 млн рублей). Однако после начались проблемы с гастролями, а выступление коллектива в «Лужниках» в Москве и «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге отменились. В ближайшее время запланирован лишь один концерт на Бали в январе.

На фоне этого лидер «Ленинграда» решил сделать выступления на корпоративах дешевле. Теперь Шнурову достаточно 200 тысяч долларов (18,5 млн рублей), плюс суточные — 10 тысяч рублей в России или 250 евро за границей. Алкоголя в райдере больше нет. Кроме того, в гримерках запрещается курить, а для команды нужны ароматические свечи «хорошего качества». Из еды требуется мясная и сырная тарелки, а также банка варенья.

Напомним, что 33-летняя Абрамова подала на развод с 51-летним музыкантом 16 сентября. У пары есть двое детей. Для Шнурова это будет уже четвертый развод.