У Башарова нашли сотни штрафов

Актер и телеведущий Марат Башаров с 2022 года получил более 600 штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Так, с начала этого года артиста оштрафовали 308 раз, за 2023 год он получил 258 штрафов, а за 2022 — 52. Большинство из них — за превышение скорости и несоблюдение знаков или разметки.

Ранее сообщалось, что общая сумма штрафов ГИБДД эстрадного певца Бедроса Киркорова, отца исполнителя Филиппа Киркорова, составила более 34 тысяч рублей.