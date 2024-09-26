Юрист оценил шансы Прилучного в судебной борьбе за опеку над сыном

Похоже, конфликт Агаты Муцениеце и Павла Прилучного вышел на новый уровень. Вчера наши коллеги из kp.ru со ссылкой на источник из ближайшего окружения звезды «Мажора» сообщили, что актер намерен отсудить у бывшей жены опеку над их общим 11-летним сыном Тимофеем. Юрист Евгений Колоколов в беседе с изданием The Voice оценил шансы Прилучного на успех в суде.

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«Я думаю, шансы у него большие. Суд при принятии решения исходит из интересов ребенка. И нет однозначной практики, на сторону кого встанет суд. В таких спорах участвуют органы опеки, дают свое заключение. Это является одним из главных факторов при принятии решения судом», — выразил мнение Колоколов.

Юрист пояснил, что суд может ограничить гражданина в родительских правах, если будет доказано, что он наносит физический или психологический вред ребенку.

К слову, инсайдер рассказал kp.ru, что Прилучный готов предоставить суду компромат на Муцениеце, который покажет, что она «далеко не образец морали».

Ранее Павел Прилучный назвал одно из своих главных правил в воспитании детей.