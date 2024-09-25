Катя Лель ответила на вопрос о поздравлении Кушанашвили с ее юбилеем

Певица Катя Лель в ходе премьеры сериала «Последний богатырь: Наследние», которая проходит в кинотеатре «Октябрь» в Москве, рассказала, что ее поздравили с юбилеем абсолютно все друзья и знакомые, даже телеведущий Отар Кушанашвили. Звезда выразила благодарность людям, с которыми она много лет находится в профессии и в жизни, передает корреспондент NEWS.ru.

Поздравили все, просто все, нет такого человека, который не поздравил. Я безумно счастлива, что есть такое количество потрясающих людей, с которыми я в своей профессии и в этой жизни, любимые родные люди. Это безумное счастье, когда есть такая искренность и открытое сердце, — сказала Лель.

Кроме того, звезда рассказала, что Кушанашвили поздравил ее несколько раз. Певица подчеркнула, что после намеченной операции они должны обняться.

До этого артистка подала иск против телеведущего из-за того, что тот усомнился в существовании инопланетян, ворующих зубы певицы. Информацию об иске подтвердила дочь Кушанашвили Дарико. Она также заявила, что считает певицу нездоровой.

Также Лель рассказала, что сейчас особенно остро ощущает связь с внеземными цивилизациями. По ее словам, «пришло время истины». Знаменитость уверена, что сейчас настал тот момент, когда земляне должны открыть свои сердца и позволить себе впустить любовь инопланетных существ.