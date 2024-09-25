Раскрыта причина разрыва Бондарчука с Андреевой

Известный режиссер Федор Бондарчук мог заинтересоваться 29-летней актрисой Софьей Синицыной, сыгравшей роль Фриды в последней экранизации романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом пишет портал «Страсти».

Новый роман мог стать причиной разрыва между 57-летним кинодеятелем и его 35-летней супругой, актрисой Паулиной Андреевой, отметили журналисты.

«В светской тусовке обсуждают несколько версий их разлада. Кто-то говорит о том, что супруги не сошлись по части политической позиции. А кто-то намекает на новое увлечение Федора», — уточнила певица Анна Калашникова.

По данным портала, пара не распространяется о личной жизни, не подтверждает и не опровергает слухи, но на светских мероприятиях Бондарчука все чаще замечают без обручального кольца.

Журналисты пояснили, что Синицына окончила Театральный институт им. Щукина, а в 2020 году родила дочь от актера Павла Табакова. Пара рассталась еще до рождения ребенка.

Ранее сообщалось, что Бондарчук и Андреева могли расстаться из-за творческих разногласий.