Молодая избранница Лепса уехала в Лондон

Молодая избранница певца Григория Лепса, который вызвал в рядах отечественного шоу-бизнеса скадальное обсуждение своего нового романа, покидает пределы России.

Как выяснилось, девушка намерена переехать в Великобританию, чтобы учиться в Лондонском колледже моды.

18-летняя Аврора закончила в текущем году школу и определилась с дальнейшими планами на профессиональную деятельность, желая связать жизнь с дизайнерским делом.

На прощание Аврора опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой видно, что она собирается на самолет.

«Лондон, я еду к тебе», - подписала публикацию Киба.

Фолловеры обратили внимание, что кольцо избранница музыканта с пальца так и не сняла.

На вопрос о том, отразится ли разлука на их с Авророй отношениях, Лепс искренне заявил, что не видит никаких поводов для беспокойства - взаимные чувства влюбленных выдержат проверку расстоянием.