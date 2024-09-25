Молодая избранница Лепса уехала в Лондон

Молодая избранница Григория Лепса Аврора Киба уехала в Лондон
Молодая избранница певца Григория Лепса, который вызвал в рядах отечественного шоу-бизнеса скадальное обсуждение своего нового романа, покидает пределы России.
Как выяснилось, девушка намерена переехать в Великобританию, чтобы учиться в Лондонском колледже моды.
18-летняя Аврора закончила в текущем году школу и определилась с дальнейшими планами на профессиональную деятельность, желая связать жизнь с дизайнерским делом.
На прощание Аврора опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой видно, что она собирается на самолет.
«Лондон, я еду к тебе», - подписала публикацию Киба.
Фолловеры обратили внимание, что кольцо избранница музыканта с пальца так и не сняла.
На вопрос о том, отразится ли разлука на их с Авророй отношениях, Лепс искренне заявил, что не видит никаких поводов для беспокойства - взаимные чувства влюбленных выдержат проверку расстоянием.