Федор Бондарчук и Паулина Андреева поставили точку в отношениях

Ну вот, свежие новости о звездных расставаниях: Федор Бондарчук и Паулина Андреева, судя по слухам, решили пойти каждый своей дорогой. Об этом шепчутся в Telegram-канале «Антиглянец», ссылаясь на какие-то свои проверенные источники. Ну, говорят, что у них давно накапливались творческие разногласия, которые, видимо, и привели к такому непростому решению. Но пока что сами супруги никак не прокомментировали данную новость. Ни комментариев, ни намеков на их странице в соцсетях — полная тишина.

Интересно то, что уже давно никто не видел их вместе на светских мероприятиях. Этот факт, конечно, подлил масла в огонь и породил ещё больше домыслов о том, что у пары не всё так гладко, как казалось поклонникам.

В социальной сети уже во всю обсуждают возможный развод:

«Ну, если слухи подтвердятся, будет очень жаль. Они казались такой гармоничной парой»;

«Никогда бы не подумал, что у них могут быть проблемы. Но, как говорится, чужая семья – темный лес»;

«С одной стороны, жаль, конечно. А с другой – их жизнь, их выбор».