«Самая сексуальная в мире ученая» сверкнула глубоким декольте

Американская исследовательница дикой природы Рози Мур, известная как «самая сексуальная в мире ученая», сверкнула откровенным декольте на фотографии с ядовитой змеей. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она написала, что рептилию обнаружили в Суринаме.

© соцсети

Это довольно большая коралловая змея с очень мощным ядом. С уверенностью могу сказать, что мы все были в шоке от волнения, — написала геолог.

Мур предстала перед объективом фотографа в облегающем бежевом топе с П-образным вырезом, который обнажал большую часть ее груди. Также на исследовательнице были брюки коричневого оттенка, сапоги и налобный фонарь.

До этого бикини-модель Рози Мур похватила «солдатскую болезнь» из-за дайвинга. Причиной стали частые погружения с аквалангом. По словам исследовательницы, она участвовала в дайвинг-проекте и ей приходилось находиться в холодной воде каждый день. Из-за этого у нее стала облезать кожа на стопе. Переживающие за девушку пользователи соцсетей посоветовали ей разные методы лечения. Один из них предложил натереть ноги кокосовым маслом.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, признанная самой сексуальной спортсменкой в мире, поделилась кадрами, на которых предстала без макияжа. Она запечатлела себя во время пробежки.