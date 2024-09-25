Стоянов рассказал о борьбе Мадянова с онкологией

Российский актер театра и кино Роман Мадянов ушел из жизни в возрасте 62 лет. Он умер из-за рака легкого. Коллега артиста Юрий Стоянов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как Мадянов справлялся с болезнью и через какие трудности проходил.

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По словам Стоянова, актер проходил сложные процедуры во время химиотерапии, но никогда не жаловался на свое состояние, несмотря на то что регулярно ездил на лечение. Коллега артиста отметил, что на съемочную площадку к Мадянову даже приходили медсестры. Он всегда выглядел энергичным и бодрым и никогда не жаловался.

— Я с Ромой работал дважды или трижды в проектах, и мы оба играли в них большие роли. А в одном, который назывался «Запасный выход», мы провели вместе где-то больше трех месяцев, по-моему, изо дня в день. Нас возил на съемки, как правило, один и тот же водитель, которого заказывает съемочная группа. И мы передавали через него приветы. Я спрашивал у него, как Рома, он отвечал, что выглядит хорошо, слегка переболел простудой или воспалением легких, а ходит хорошо (у Мадянова были проблемы с суставом ноги — прим. «ВМ»). Он всегда выходил как огурчик, на эти темы абсолютно не разговаривал. А если и разговаривал, то спокойно, очень по-мужски, — рассказал актер.

Стоянов добавил, что описанные события произошли совсем недавно и он был потрясен известием о смерти Мадянова. Когда они работали вместе, актер делился своими переживаниями, но никогда не проявлял пессимизма.