Гузеева пожаловалась на тяжелую болезнь

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала в соцсетях, что тяжело заболела. Она отметила, что не понимает, что с ней происходит, пишет «Московский комсомолец».

Актриса отметила, что из-за болезни «еле-еле сидит». Общее недомогание сопровождается постоянной температурой, пояснила Гузеева.

«Почему нужно заболеть, блин, перед самой ответственной съемкой?», —задала риторический вопрос телеведущая.

Напомним, что заслуженная артистка продолжает активную профессиональную деятельность, постоянно занята в съемках различных популярных телешоу.

Ранее сообщалось, что ряд российских звезд получает пенсию от 16,9 до 35 тыс. рублей. Это Жанна Агузарова, Наталья Аринбасарова, Наталья Гулькина.

Вместе с тем, многие артисты получают пенсию от 56 до 70 тыс. рублей. Это Михаил Боярский, Наталья Варлей, Татьяна Васильева, Ангелина Вовк, Лариса Гузеева.