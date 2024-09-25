Успенская отработала на свадьбе у украинской блогерши

Недавно Любовь Успенская выложила в сторис видео со свадьбы, на которой пела для молодожёнов. Казалось бы, обычное дело для популярной певицы — спеть на чьём-то празднике. Но тут всплыла интересная деталь: невеста оказалась украинкой. И даже больше — на одной из её фотографий в личном блоге блоге она была в футболке с довольно резкой надписью, которую мы тут точно цитировать не будем.

И вот тут возникает вполне логичный вопрос: как так получилось, что певица оказалась на этой свадьбе? С одной стороны, понятно: Успенская — артистка, она делает своё дело и, вероятно, привыкла не лезть в политику своих заказчиков. Но с другой стороны… Как думаете, стоит ли артистам быть разборчивее в том, для кого они выступают? Или всё-таки творчество должно быть вне политики, и петь можно для всех, независимо от их взглядов?

Мнения общественности в социальной сети на этот счет разделились: