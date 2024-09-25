Участник шоу «Битва шефов» Павел Чеша заживо сгорел в своем ресторане

Участник известного шоу «Битва шефов» Павел Чеша погиб в результате пожара в своем ресторане «У шефа» в Краснодаре. Об этом в среду. 25 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, пламя охватило заведение примерно в 3:00, предположительно, из-за короткого замыкания. Чеша пытался самостоятельно справиться с огнем, однако безуспешно. После устранения возгорания пожарные обнаружили его тело.

В 2019 году у молодого шеф-повара диагностировали лейкемию, но он сумел победить болезнь. В своей карьере Павел работал в команде футбольного клуба Сергея Галицкого, а также принимал участие в телешоу «Кондитер-5» и «Битва шефов» с Константином Ивлевым, передает Telegram-канал Mash.

До этого в Москве сгорела квартира сенатора Тараса Хтея в Шмитовском проезде. В результате пожара из дома эвакуировались 350 человек. Семье сенатора пришлось переехать в другой дом, так как в квартире сгорели бытовая техника, а копоть покрыла стены.

В многоэтажном доме на севере столицы в августе произошло возгорание в одной из квартир. Сотрудники МЧС спасли из пожара трех человек. На месте происшествия работали 35 силовиков и 10 пожарных машин.