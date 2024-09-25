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Названа сумма, которую Анна Седокова потратила на пластику

Певица Анна Седокова потратила на пластические операции около трех миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на звездного пластического хирурга Дениса Агапова.

Названа сумма, которую Анна Седокова потратила на пластику
© РИА Новости

Как уточнил собеседник, певице выполнили эндоскопическую подтяжку лба. Он обратил внимание на, что положение ее бровей поменялось очень характерным образом.

«Умеренные нарушения рельефа заполнялись гиалуроновым гелем в проекции подбровья. Также можно сказать, что выполнена небольшая коррекция гелем скуловых областей. По изменению формы профиля носа и на косых проекциях видно, что выполнено ремоделирование кончика носа», — отметил хирург.
© соцсети

Ранее Седокова в новом выпуске шоу «Кстати» раскрыла причины развода с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. По ее словам, она пока еще не с ним развелась, но они уже приняли такое решение. Певица отметила, что в их отношениях с Тиммой «было больше боли, чем счастья» и они много раз боролись, но больше этого делать не могут, поэтому поняли, что нужно отпустить и просто идти дальше.

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