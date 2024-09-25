Названа сумма, которую Анна Седокова потратила на пластику

Певица Анна Седокова потратила на пластические операции около трех миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на звездного пластического хирурга Дениса Агапова.

Как уточнил собеседник, певице выполнили эндоскопическую подтяжку лба. Он обратил внимание на, что положение ее бровей поменялось очень характерным образом.

«Умеренные нарушения рельефа заполнялись гиалуроновым гелем в проекции подбровья. Также можно сказать, что выполнена небольшая коррекция гелем скуловых областей. По изменению формы профиля носа и на косых проекциях видно, что выполнено ремоделирование кончика носа», — отметил хирург.

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Ранее Седокова в новом выпуске шоу «Кстати» раскрыла причины развода с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. По ее словам, она пока еще не с ним развелась, но они уже приняли такое решение. Певица отметила, что в их отношениях с Тиммой «было больше боли, чем счастья» и они много раз боролись, но больше этого делать не могут, поэтому поняли, что нужно отпустить и просто идти дальше.