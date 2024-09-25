Клава Кока призналась, зачем уехала в джунгли

Раскрыто имя еще одной участницы реалити «Звезды в джунглях». Ей стала певица Клавдия Высокова (известная как Клава Кока).

В разговоре с «ФедералПресс» артистка призналась, с какой целью поехала на испытания.

«Я приехала в джунгли, чтобы попробовать для себя что-то новое, снова почувствовать себя живой и заодно попытать силы в крутых соревнованиях, которые в моей жизни вообще невозможно представить», – сказала Кока.

По ее словам, она не сильно боится возможных испытаний: «Я боюсь всего понемногу, но мне нравится работать со своими страхами. Жуки, темнота, змеи – мне это все неприятно. Но почему бы не попробовать? Только пробуя что-то новое, можно почувствовать вкус жизни. У меня в жизни, на самом деле, очень мало приключений, в основном работа».

Также певица выразила готовность делать все вопреки брезгливости, потому что она знает, что вкусная еда и красивая жизнь – результат труда.

К слову, Кока пришла на шоу после ухода еще одной участницы – Даны Борисовой. Она покинула реалити в первом выпуске.

Ранее мы писали, что также в шоу участвуют блогер Валерия Чекалина (известная как Лерчек), рэпер Natan, актриса дубляжа Дарья Блохина, ведущая Алена Блин и блогер Женя Кривцова.