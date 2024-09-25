Леди Гага написала специальный альбом Harlequin ко второму «Джокеру»

Американская певица Леди Гага выпустит лонгплей в поддержку фильма «Джокер: Безумие на двоих» (2024), в котором сыграла вместе с Хоакином Фениксом. Альбом, получивший название Harlequin, увидит свет в эту пятницу, 27 сентября.

Картина «Джокер: Безумие на двоих» с участием Леди Гаги выйдет в зарубежном прокате 4 октября. Ранее певица рассказала, что, играя Харли Квинн, она опиралась на собственный опыт, а не на образ героини, созданной поп-культурой, пишет Vogue.

Лонгплей Harlequin будет содержать каверы на классические джазовые композиции, такие как Get Happy (1959) Джуди Гарленд, That’s Life (1966) Фрэнка Синатры и другие, а также оригинальные композиции.

Ранее Леди Гага выложила ряд загадочных постов на своей странице в социальных сетях, которые, по всей видимости, подогревали интерес к выходу специального альбома Harlequin.

Что такое HiFi-стриминг Звук, и как пользоваться всеми преимуществами его подписки

«Выплюнула кофе»: Леди Гагу впечатлил вокал Хоакина Феникса

Новый альбом Леди Гаги выйдет в феврале 2025 года

Леди Гага ответила бывшим одноклассникам, которые высмеивали ее мечты о славе