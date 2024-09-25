«Три дня дождя» впервые выступят на фестивале «Дикая мята»

Фестиваль «Дикая мята» объявил первый лайнап артистов. По традиции организаторы начали с музыкантов, которые выступят на опен-эйре впервые. Так в состав участников вошли «Три дня дождя», Luverance, The OM, «Мультfильмы» и другие.

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Зрители также смогут насладиться шоу от таких артистов, как Beautiful boys, «Бюро», «Пальцева Экспириенс», «Стрио», «Лолита Кокс», Baby Cute, Антон Прокофьев и Koledova.

Фестиваль состоится следующим летом, 13−15 июня 2025 года, в поселке Бунырево Тульской области. На шести сценах пройдет свыше 120 концертов в различных жанрах: рок, инди, фолк, альтернатива, фанк, джаз, электроника.

Ранее стало известно, что рок-группа «Три дня дождя» собирается сыграть «самый длинный концерт в истории рок-музыки» в московском клубе Base 12 октября.

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