«Не даст спокойного житья». Катя Лель заблокировала бывшего мужа

Певица Катя Лель заявила, что не общается с бывшим супругом Игорем Кузнецовым после развода. Ее слова передает «СтарХит».

По словам знаменитости, которой 20 сентября исполнилось 50 лет, экс-супруг лишь иногда поздравляет ее с праздниками через их общую дочь Эмилию — и ей «этого достаточно».

«Я его заблокировала, потому что понимала: он мне не даст спокойного житья. Зачем мне отвлекаться?» — подчеркнула артистка.

Лель раскрыла, какое сообщение передал Кузнецов через Эмилию накануне 50-летия. По словам артистки, он написал: «Ты на правильном пути. Ты права. Поздравляю». Также певица рассказала, что Кузнецов часто общается с дочерью, однако «не особо» помогает финансово.

«Дочь поддерживает отношения с папой, я с экс-мужем — нет. Кто что заслужил. Что излучаешь — то и получаешь», — подытожила знаменитость.

Катя Лель и Игорь Кузнецов познакомились на концерте. В 2008 году пара официально узаконила свои отношения: всего вместе Кузнецов и Лель были на протяжении 18 лет, а в браке — 15. Примерно через год после торжества у пары родилась дочь Эмилия. В декабре 2023 года стало известно о разводе знаменитости. По словам Лель, причиной разрыва стало недоверие к супругу.