Орбакайте отказалась выступать с поддержавшим СВО певцом

Певица Кристина Орбакайте отказалась петь с Авраамом Руссо, который после начала спецоперации остался жить в Москве. Как сообщает Telegram-канал Shot, исполнительница в последний момент отказалась выходить на сцену с коллегой в Дубае, таким образом нарушив договоренности.

Орбакайте и Руссо должны были выступить дуэтом на частном мероприятии в ОАЭ в этом году. Заказчик хотел услышать их совместные композиции: «Просто любить тебя», «Любовь, которой больше нет». Однако, как выяснилось уже во время корпоратива, концертный директор не согласовал с Кристиной их выступление, и она принципиально исполнила дуэтные хиты в одиночку.

Несмотря на недовольство организаторов вечеринки, Орбакайте получила полный гонорар за участие в мероприятии — 50 тысяч евро (около 5 млн рублей). Для сравнения, Руссо берет за выступления значительно меньше — 20 тысяч евро (около 2 млн рублей).

Сам Руссо признался, что уже два года не общался с Орбакайте. Знаменитость не знает, где она живет, и они не пересекаются на каких-либо концертных площадках. Ранее певец заявлял, что ему нет дела до покинувших РФ артистов: он продолжает строить карьеру здесь и активно гастролирует.