Раскрыты подробности личной жизни Агаты Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце рассталась с телеведущим Иваном Чуйковым и начала отношения с состоятельным бизнесменом. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источники в окружении актрисы.

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Один из приятелей артистки рассказал, что с Чуйковым они остались в хороших отношениях. Вместе с тем друзьям Муцениеце говорит, что она «его пиарила» и с нее подобного «хватит». Новый партнер предпочитает оставаться вне поля зрения прессы. Хотя они еще не живут вместе, их отношения полны настоящих эмоций. Мужчина часто присылает Агате букеты, а она уверяет, что наконец-то испытала искреннюю любовь.

Напомним, что в 2020 году Муцениеце развелась с актером Павлом Прилучным. В браке у них родились 7-летняя дочь и 11-летний сын. В 2024 году Прилучный попытался отсудить детей у бывшей супруги. Последнее заседание по этому вопросу прошло в августе. В мае 2024 года Муцениеце официально раскрыла свои отношения с Чуйковым. Тогда они поцеловались на сцене музыкальной премии.