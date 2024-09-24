Стало известно, какую пенсию получают российские звезды

«Комсомольская правда» рассказала о том, какую пенсию получают российские звезды.

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Как сообщает издание, размер пенсии сильно отличается для разных звезд российского шоу-бизнеса. Например, некоторые из них получают пенсию в размере от 16,9 до 35 тысяч руб – среди таких звезд находятся Жанна Агузарова, Наталья Аринбасарова, Наталья Гулькина, Дмитрий Дибров, Николай Дроздов, Регина Дубовицкая, Леон Измайлов, Юрий Лоза, Милявская Лолита, Михаил Муромов, Екатерина Семенова, Елена Ханга и другие.

При этом некоторые звезды получают уже от 56 до 70 тысяч рублей. Среди них — Вера Алентова, Бари Алибасов, Ирина Алферова, Юрий Антонов, Лия Ахеджакова, Надежда Бабкина, Валерий Баринов, Михаил Боярский, Наталья Варлей, Татьяна Васильева, Эммануил Виторган, Ангелина Вовк, Лариса Гузеева, Татьяна Догилева, Лариса Долина, Александр Домогаров, Александра Захарова, Надежда Кадышева, Владимир Кузьмин, Татьяна Кравченко, Юрий Куклачев, Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Вячеслав Малежик, Ирина Муравьева, Игорь Николаев, Юрий Николаев, Клара Новикова, Николай Расторгуев, Ирина Розанова, Светлана Светличная, Алена Свиридова, Виктор Сухоруков, Юрий Стоянов, Геннадий Хазанов, Екатерина Шаврина, Лидия Федосеева-Шукшина и Леонид Якубович. Однако больше всего повезло Юрию Башмету, Татьяне Дорониной, Станиславу Любшину, Владимиру Спивакову, Александру Пахмутову, Давиду Тухманову и Алисе Фрейндлих — их пенсия составляет от 70 до 80 тысяч рублей.

Как отмечает источник, такое положение вещей устраивает не всех звезд. Например, 48-летняя Анастасия Волочкова обратилась в суд против Пенсионного фонда России, так как рассчитывает на льготную пенсию. Впрочем, иск был возвращен с формулировкой «дело неподсудно данному суду». С похожей проблемой столкнулась 47-летняя певица Инна Маликова — ранее она отказалась от досрочной пенсии, но потом она также решила обратиться в суд против Пенсионного фонда, чтобы все же получить льготу.

При этом у некоторых звезд уже получилось выиграть подобные разбирательства. Например, 71-летняя Ирина Понаровская отсудила пенсию в размере 240 тысяч рублей за 10 лет недоплаты — после того, как артистке присудили звание заслуженной, она целый год не получала положенную надбавку к пенсии. Подобные надбавки позволяют знаменитостям рассчитывать на достойную пенсию — народные или заслуженные артисты из Москвы получают прибавку около 40 тысяч рублей.

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