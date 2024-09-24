Стал известен гонорар Орбакайте за концерт

Стал известен средний гонорар певицы Кристины Орбакайте за выступление. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщает источник, за выступление на частном мероприятии Орбакайте берет от 30 тысяч долларов, что составляет около 2,7 миллионов рублей по текущему курсу. Однако, ценник может доходить до 40 тысяч (3,7 миллионов рублей) — это зависит от дополнительных условий. Кроме того, Орбакайте просит оплатить ее перелет из США бизнес-классом, а также соблюдать конфиденциальность.

Помимо этого издание сообщает, что в России у Орбакайте есть две дорогие квартиры — одна находится в Москве на улице Тверская-Ямская, а другая находится у станции метро Белорусская, также в центре столицы. Кроме того, певица также приобрела недвижимость за границей — апартаменты с видом на Атлантический океан в жилом комплексе в Майами и дом в Нью-Йорке на Манхэттене.

Ранее Орбакайте выставила на продажу свои активы в России.