Депутат предложил «выставить из страны» семью Пугачевой

Первый зампредседателя Комитета по обороне и депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что семью российской певицы Аллы Пугачевой «надо было выставить из страны». Об этом сообщает Life.

По его словам, сейчас Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте «спокойно распродают» свою недвижимость в России, хотя их «надо было выставить с голым задом». По мнению Журавлева, семью певицы нужно было лишить возможности распоряжаться своей недвижимостью.

«Всю семейку надо было выставить из страны с голым задом, а не давать им возможность спокойно распродавать недвижимость на миллиарды рублей, заработанную, в том числе и на концертах, оплаченных из российского бюджета», — заявил он.

При этом депутат добавил, что Пугачева и Орбакайте вряд ли попадут в список иностранных агентов в ближайшее время «из-за покровителей в России». Сам же он назвал семью певицы «перебежчиками и предателями».

Ранее Журавлев назвал Европарламент декоративным органом.