Раскрыты подробности перерождения Comedy Club

В новых выпусках юмористического шоу Comedy Club будет расширен диапазон звездных гостей, сообщает Telegram-канал SHOT. Первыми приглашенными гостями 20-сезона станут юмористы Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев, Олеся Иванченко, Оля Малащенко и актриса Юлия Меньшова.

Кроме того, шоу пройдет на новой сцене и в новых декорациях. Также будет заменено графическое и музыкальное оформление. Когда выйдет первый выпуск нового сезона — не сообщается.

Ранее в пресс-службе «Газпром-медиа Развлекательное Телевидение» сообщили о закрытии Comedy Club, а на улицах появились билборды с надписью: «Прощай, Comedy». После Гарик Харламов и Павел Воля разъяснили ситуацию — проект закрывают, но при этом открывают вновь в новом сезоне с некоторыми изменениями.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Comedy Club стал частью традиционного российского юмора, после его закрытия закрыть брешь было бы просто некем, поскольку остались бы несмешные стендапы и матерщинники. Парламентарий признался, что не считает себя суперфанатом шоу, но оно выглядит не таким плохим, особенно если сравнивать с другими юмористическими проектами.

Тем временем продюсер Павел Рудченко считает золотым составом Comedy Club Гарика Мартиросяна, Михаила Галустяна и Павла Волю. Именно они стояли у истоков популярного шоу.