Раскрыты подробности развода Шнурова

Продюсер Сергей Дворцов назвал возможные причины развода лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и Ольги Абрамовой. Его цитирует aif.ru.

Продюсер заявил, что новость о разрыве союза «неудивительна». Он назвал музыканта «ветреным» и «гулящим».

«Ищет вечно выгоду ото всех девчонок. Он всегда искал и ищет помоложе, но в разводе с Ольгой, вероятно, его заинтересовала другая девушка, которая гарантируют большие суммы, возможности или влиятельных родителей. Не просто так она подала на развод», — сказал Дворцов, добавив, что, возможно, артист хочет пожить один.

Медиаменеджер также предположил, что лидер «Ленинграда» не смог найти золотую середину между карьерой и личной жизнью. «Что такое артист: нужно делить 50 на 50 личную жизнь и карьеру. Все друг друга может рушить. Но есть артисты, которые нашли золотую середину», — заключил он.

Читать новость полностью

Уроженка Екатеринбурга Ольга Шнурова подала иск о разводе с известным певцом, солистом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. В октябре дело рассмотрит мировой судья московского района Хамовники, сообщается на портале суда.

Кто такая Ольга Шнурова

По сообщениям СМИ, Ольга Шнурова (урожденная Абрамова) – дочь известного уральского бизнесмена Валерия Абрамова. Журналисты называли его выходцем из силовых структур, который работал в топ-менеджменте крупных компаний, а также занимался собственным бизнесом. На данный момент, по данным Seldon.Basis, Абрамову принадлежит доля в компании «Ника-Петротэк», которая производит материалы для нефтедобычи. Основной владелец «Ники» Алексей Балашов в 2005 году женился на старшей сестре Ольги. Таким образом, он приходится зятем Валерию Абрамову и свояком Сергею Шнурову.

Семья Абрамовых давно переехала в столицу, так что в Екатеринбурге Ольга фактически провела только детство. Она окончила МГУ и вела светский образ жизни. В 2018 году стало известно о ее браке со Шнуровым, который старше ее на 18 лет. Ольга Шнурова родила мужу двоих детей, но в целом пара сохраняла приватность и редко появлялась на страницах светских изданий. Папарацци даже не смогли узнать подробностей о младенцах.

Читать новость полностью

Российский певец Сергей Шнуров и его жена Ольга после развода могут поделить имущество на миллиард рублей. Такие подробности приводит издание «Страсти».

У музыканта в собственности есть трехэтажная квартира в Санкт-Петербурге на улице Чайковского площадью 423 квадратных метров. Жилье оценивается примерно в 90 миллионов рублей. Еще одна квартира расположена на набережной Фонтанки — стоимостью 25 миллионов рублей. Кроме того, в 2023 году сообщалось о покупке лидером «Ленинграда» квартиры в Германии.

Ольга Шнурова между тем владеет двумя квартирами в центре столицы. Одна из них расположена в элитном жилом комплексе на Пречистенской набережной. Обе квартиры оцениваются примерно в миллиард рублей.

Читать новость полностью

Адвокат Жорин объяснил, как будут делить имущество Сергей Шнуров и его жена. Об этом он рассказал «Страстям».

16 сентября в суд от жены Сергея Шнурова поступило заявление о разводе. О том, будут ли делить имущество супруги, пока ничего неизвестно. Однако в случае, если процесс будет запущен, все зависит от наличия брачного договора, объяснил адвокат Сергей Жорин.

«В случае, если супруги не заключали брачный договор, то все имущество, нажитое в период брака является совместно нажитым и подлежит разделу. Если заявление такого требования подано одним из супругов. При наличии брачного договора, все будет делиться по условиям брачного договора», — рассказал он.

Адвокат добавил, что есть и еще один вариант исхода событий.

«Супруги при расторжении брака также могут подписать соглашение о разделе совместно нажитого имущества. Как будет в случае со Шнуровым, предположить сложно, поскольку недостаточно данных и информации», — объяснил Жорин.

Читать новость полностью

Музыкант Сергей Шнуров разводится с супругой Ольгой. Иск о расторжении брака поступил в суд. Журналистка Ксения Собчак прокомментировала решение пары в своем Telegram-канале.

Экс-ведущая «Дома-2» написала, что ей не известны подробности личной жизни Сергея Шнурова. Однако Ксении стала понятна одна вещь, которой она поделилась с подписчиками.

Так, по словам Собчак, расцвет карьеры Шнуров выпал на время, когда он был с Матильдой. Сейчас же происходит обратная ситуация. Вместо концертов Сергей ездит по корпоративам.

«Не знаю, что конкретно происходит в личной жизни Сергея, но история с его последней женой очень поучительная… Ну и сегодня „Ленинград“ — это группа, которая выступает на корпоративах. А раньше собирала стадионы по всей стране. И все это пришлось на время с Ольгой», — заявила Собчак.

Читать новость полностью

Жена музыканта и лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова 33-летняя Ольга решила с ним развестись. Женщина подала заявление о расторжении брака после шести лет супружеской жизни. Это будет четвертый развод для Шнурова, который уже стал многодетным отцом. Какие еще женщины были в жизни рок-музыканта и чем он их притягивает — в материале «Вечерней Москвы».

Мария Исмагилова

Первой супругой Шнурова стала Мария Исмагилова. Их роман довольно быстро привел к свадьбе в 1992 году, а через год после брака родилась их дочь Серафима. С рождением первого ребенка Шнуров ушел из духовной академии, в которой тогда учился, и начал заниматься творчеством. Так в 1995–1996 годах появилась группировка «Ленинград», которая прославила артиста на всю страну.

В 1996 году Шнуров и Исмагилова развелись. По мнению первого концертного директора «Ленинграда» Дениса Рубина, артист расстался с ней из-за изменившегося образа жизни, в которой присутствовали музыка, клубы и алкоголь. Его супруга, наоборот, хотела уюта и семейного очага.

Светлана Костицына

В 1999 году Шнуров женился на Светлане Костицыной, которая тогда была директором арт-группы «Пеп-си». Позднее она стала менеджером «Ленинграда». В 2000 году у пары родился сын Аполлон, который получил необычное имя в честь поэта Аполлона Григорьева.

Брак продлился всего три года. Однако расставание не помешало Шнурову и Костицыной сохранить дружеские и деловые отношения. Рубин отзывался об их союзе как об очень гармоничном. Костицына позднее сменила его на посту директора группы «Ленинград».

Оксана Акиньшина

Роман с юной актрисой, которой на тот момент было 15 лет, Шнуров закрутил на съемочной площадке фильма «Игры мотыльков» в 2003 году. Самому ему на тот момент было 30 лет. Музыкант написал к картине несколько песен и сыграл в ряде эпизодов. Позже Акиньшина в интервью вспоминала, что их отношения начались, когда Шнуров приехал пьяным на съемки, а потом они оказались в одном номере.

Пара провела вместе пять лет. СМИ утверждали, что Шнуров выгнал Акиньшину из квартиры, но сам он рассказывал в интервью, что просто ушел от актрисы. Певец посчитал, что это решение было правильным.

Матильда Шнурова (Елена Мозговая)

В 2007 году Шнуров познакомился с балериной Еленой Мозговой, которая позднее стала известна как Матильда Шнурова. Спустя три года романа пара поженилась. Шнуров был старше супруги на 13 лет.

Вместе Шнуровы владели брендом мужской одежды Shnurovs, который просуществовал до 2019 года. При этом в 2011 году Матильда открыла балетную школу для взрослых в Санкт-Петербурге, а еще через год основала ресторан «Кококо». Однако музыкант уверял, что не имеет отношения к бизнесу своей супруги. В 2018 году Сергей и Матильда развелись. Друзья артиста рассказали, что их расставание произошло из-за нового романа Шнурова. Супруга музыканта до последнего хотела сохранить брак, но затем, как утверждали общие знакомые, у нее сдали нервы.

Ольга Абрамова

В тот же год, когда Шнуров развелся с Матильдой, он взял в супруги дочь уральского миллиардера Валерия Абрамова Ольгу. Артист рассказывал, что живет в «очень большой любви». При этом пара редко появлялась вместе на мероприятиях и не делилась совместными фотографиями.

Известно, что в этих отношениях Шнуров стал отцом в третий и четвертый раз — в 2021 и 2022 годах соответственно. Однако брак супругов распался. Заявление о разводе Абрамова подала 16 сентября 2024 года.

Секрет обаяния Шнурова

Шоумен Стас Барецкий знаком с Сергеем Шнуровым уже более 20 лет. В беседе с «Вечерней Москвой» он рассказал, что догадывается, в чем секрет обаяния музыканта.

— Он относится к категории мужчин, которых женщины любят. Даже если он пьяный на скамейке будет валяться, его по-любому какая-то женщина подберет и обогреет. Таких мужчин на самом деле в нашей стране по пальцам можно пересчитать. Я, к сожалению, к этой категории не отношусь, — рассказал собеседник «ВМ».

По его словам, Шнуров — наделенный природным обаянием мужчина, которого женщины любят в любом состоянии.

— Что касается его развода — это была хорошая пара. Я думаю, что Шнуров скоро опять женится и все у него будет хорошо, — добавил Барецкий.

Музыкант Сергей Шнуров разводится с супругой Ольгой после шести лет брака. Новость удивила звезд российского шоу-бизнеса. Впрочем, для некоторых она стала вполне ожидаемой. Психолог Вероника Степанова считает, что Ольге давно нужно было бросить лидера группы «Ленинград».

Три месяца назад Вероника Степанова опубликовала видео «Из панка в скучного деда», в котором разобрала личную жизнь музыканта. По словам специалиста, существует два Шнурова — из прошлой и из настоящей жизни. Если раньше артист любил похулиганить, нецензурно выражаться и совершать эксцентричные поступки, сейчас он превратился в интеллигента, который кому-то кажется излишне скучным, считает психолог.

Степанова уверена, что четвертая супруга знаменитости не смогла закрыть все его потребности, поскольку в интервью он казался хмурым и подавленным. Тогда как «прежнего» Шнурова она охарактеризовала как разностороннего, интересного и творческого человека.

Как пояснила эксперт, исполнитель хита «В Питере — пить» все равно остался алкоголиком. Она не понимает, зачем Ольга родила ребенка от человека с «испорченным биоматериалом». Также Степанова заметила, что Шнуров пренебрежительно относится к женщинам, и из-за этого не складываются его отношения.

«Ольга прислушалась к моей рекомендации бросить спившегося пердуна», — отметила Вероника в своем Telegram-канале.

Читать новость полностью