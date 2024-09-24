Церемония прощания с сыном Понаровской обернулась скандалом

Церемония прощания с единственным сыном певицы Ирины Понаровской Энтони Роддом обернулась скандалом из-за журналистов. Об этом сообщает «МК».

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Во время отпевания в храме сотрудники прессы попытались сфотографировать Понаровскую. Охранники в корректной форме просили убрать камеры. После прощания она сразу пошла к машине, после чего случился конфликт: сопровождавший исполнительницу мужчина подошел к девушке-журналистке, которая засняла Понаровскую в церкви и стал выхватывать аппаратуру. Она закричала и начала убегать, а нападавший бросился за ней. Выйти за пределы храма ей удалось лишь после вмешательства полицейских.

Мужчина вышел на улицу и стал хватать за руки других фоторепортеров, требуя удалить съемку. Журналисты не согласились, заявив, что снимать в общественных местах не запрещено. Однако знакомого Понаровской этого не успокоило: он стал грозить полицией. Его поддержали и пришедшие проститься с Роддом друзья семьи.

Раскрыты последние слова Понаровской своему сыну на церемонии прощания

Напомним, что 39-летний Родд родился у Понаровской в браке с певцом Вейландом Роддом. Мужчина скончался 20 сентября в Москве в своей квартире в Москве.