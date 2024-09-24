Дрессировщики братья Запашные проиграли суд

Telegram-канал «Звездач» сообщил, что дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные от имени своего цирка подали в суд на известный банк. По данным канала, цирк просил взыскать с банка более 485 тысяч рублей убытков, но суд этот иск не удовлетворил.

По информации Telegram-канала, цирк оплатил рекламу, но деньги попали в руки мошенников и не дошли до подрядчиков. Арбитражный суд Санкт-Петербурга постановил, что цирк самостоятельно выбрал контрагента для оказания услуг и должен был «удостовериться в его личности».

Как утверждает канал, суд пришел к выводу, что организация сама несет ответственность и сталкивается с рисками по заключенным договорам.

Ранее Верховный суд (ВС) РФ разъяснил, что банк должен компенсировать убытки в тех случаях, когда деньги со счета пропали по вине сотрудника финансового учреждения. Это касается случаев хищения имущества с использованием служебного положения.