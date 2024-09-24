Церемонию прощания с сыном певицы Ирины Понаровской Энтони Роддом в последний момент сделали открытой. Она проходит в храме иконы Божьей Матери «Знамение».

Об этом пишет mk.ru. Издание отмечает, что с Энтони смогли проститься более ста человек.

Понаровская была вся в черном. Сев рядом с гробом, певица расплакалась. С ней стояли невестка Анна и директор Лера Тувина.

Певица не сводила глаз с сына. У гроба она находилась дольше всех. Журналисты услышали фразу Понаровской, адресованную сыну.

«Больше никогда не увижу», - произнесла артистка.

Ранее в окружении семьи рассказали, почему с Энтони решили прощаться не на третий, а на пятый день.