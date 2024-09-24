Блогеры Артем и Валерия Чекалины (Лерчек) поделили имущество после развода. Как сообщает Telegram-канал Mash, они решили вопрос в рамках брачного договора.

По информации канала, Чекалин отказался от части недвижимости, которую Валерия покупала своим родителям. За это алименты на троих детей будут платиться по особым условиям: не 25% от дохода, а 150 тысяч рублей в месяц на всех. Кроме того, несовершеннолетние получили элитные квартиры в Москве: на Серпуховском валу, улице Архитектора Щусева и улице Виктора Маслова.

До этого также поднимался вопрос о разделении одной из квартир родственников Лерчек, поскольку она записана на Валерию. При этом сам Артем поселил брата с его женой в квартире на Серпуховском валу. Ее приобретала мать, после передав ее Чекалину по дарственной. В итоге стороны решили не выгонять родных из квартир, но переписать их на детей.

Также Артем и Валерия пополам разделили жилой дом в Истре и землю общей стоимостью в 1 млрд рублей. Бывший супруг дополнительно получил таунхаус в Ильинском стоимостью 200 млн рублей, еще два помещения ценой в 8,5 млн рублей, Lamborghini Urus 2021 года за 28 млн рублей, Mercedes-Benz G-Class AMG 2021 года за 25 млн рублей и Mercedes-Benz GLE 300 D 2019 года за 7 млн рублей. Лерчек же получила 45 млн рублей компенсации от Артема, Bentley Continental GT 2021 года за 23 млн рублей и Rolls Royce Cullinan BLA 2022 года за 62 млн рублей.

Бывшие муж и жена также разделили доли в общих компаниях. Артему достались 37,5% в BeFit, 19,9% в Leani, 35% в Ecofloiw и столько же в Letique. Валерия получила 37,5% BeFit, 50,1% Leani и по 35% в Ecoflow и Letique.

Напомним, что в январе Лерчек и Артем погасили все свои задолженности по налогам. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что они возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму в 504 миллиона рублей. После закрытия уголовного дела блогер подала на развод. Она призналась, что их отношения с мужем ухудшились из-за уголовного преследования, во время домашнего ареста.