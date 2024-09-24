Звезда КВН улетела с мужем за границу

Звезда «Студии Союз» и команды КВН «Союз» Елена Гущина улетела с мужем из России. Актриса рассказала об этом подписчикам в соцсетях, признавшись, что они находятся в ОАЭ.

«Чего-то решила проснуться в Дубаях», — отшутилась артистка, поделившись кадрами из путешествия.

Юмористка замужем за коллегой Сергеем Петиновым, артисты познакомились в 2002 году как участники различных КВН-команд, тогда у них и начались романтические отношения. Через пять лет пара официально зарегистрировала брак, а в 2013 году у них родился сын, которого назвали Мироном.

Супруги находятся в Дубае вдвоем. Они оставили ребенка-школьника в Москве под присмотром бабушек и дедушек, чтобы не прерывать учебный процесс.

Гущина рассказывала в личном блоге, что весит 55 килограммов, как в студенческие годы. По словам звезды КВН, она добилась такого результата без соблюдения строгой диеты и «мучительного» подсчета калорий. Однако актриса подчеркивала, что старается правильно питаться, а также заниматься разными физическими активностями, которые приносят ей удовольствие, в том числе, и на отдыхе.

Ранее звезда Reflex улетела с мужем и сыном из России, оставив двухмесячную дочь в Москве.