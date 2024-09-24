Андрейченко рассказала о пережитой клинической смерти

Актриса Наталья Андрейченко призналась, что дважды переживала клиническую смерть. Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» описала свои ощущения в этот момент.

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По словам Андрейченко, она находилась в одной точке и одновременно ощущала всю вселенную и можешь оказаться во всех городах.

«Когда у тебя есть этот опыт, ты теряешь все страхи. Поэтому я „летала“ — и все как-то весьма гармонично у меня сочеталось: я „летала“ из одной страны в другую, меняла времена», — рассказала знаменитость Газете.Ru.

В сентябре актриса выпустила автобиографическую книгу, в которой рассказала, в том числе и о пережитом опыте клинической смерти, семье, отношениях, съемках.

Андрейченко перестала сниматься в кино в начале нулевых. В 2022 году, после долгого перерыва, она появилась в сериале «Наследники» и вновь пропала. Знаменитость утверждает, что ее карьера прекратилась после переезда на Запад к мужу. При этом, как пояснила звезда, она любит Россию и не предавала свою Родину. Наталья жаждет и дальше играть в кино.

Первым мужем актрисы был композитор Максим Дунаевский. В браке родился сын Дмитрий. В 1985 году Наталья вышла замуж за австрийского актера Максимилиана Шелла, с которым развелась в 2005 году. С 2012 года звезда преимущественно жила в Мексике.

Ранее Андрейченко призналась, что не понимает, почему ее до сих пор не зовут на новые роли.