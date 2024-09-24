Пиар-директор Бузовой раскрыл секрет ее скромного райдера

Певица Ольга Бузова просит у организаторов концертов только то, что ей необходимо в данный момент, заявил URA.RU пиар-директор звезды Антон Богословский.

Таким образом он прокомментировал информацию о скромном рейдере звезды.

«Ольга просит только то, что ей действительно необходимо в данный момент, не озадачивая организаторов излишествами. В ее гримерной действительно простой бытовой райдер в виде бутербродов для перекусов и воды», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что для приготовления к выступлению Бузова просила подготовить для нее в гримерке зеркало, пять полотенец, халат, тапочки и отпариватель для одежды. Из напитков, как выяснилось, звезда предпочитает чай с лимоном и медом. При этом для перекуса ей оказалось достаточно овощной и фруктовой нарезки, также она хочет видеть у себя на столе орешки нескольких видов, сыр и докторскую колбасу.

До этого российский певец Кай Метов, ставший популярным в 1990-е годы, потребовал предоставлять ему 30 телохранителей для обеспечения безопасности на концертах. Количество охранников зависит от места, где будет проходить выступление: чем больше площадка, тем выше требование по данному пункту. При этом в райдере рэпера Kizaru (настоящее имя — Олег Нечипоренко) указаны 20 банок пива, 20 упаковок лапши быстрого приготовления и 20 банок энергетических напитков. Кроме того, артист хочет, чтобы его возили на иномарке Maybach,