Успенская прокомментировала победу над Киркоровым

Певица Любовь Успенская прокомментировала победу в суде над исполнителем Филиппом Киркоровым. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», для нее имеет принципиальное значение то, что ее «честь и достоинство» оценили выше.

Напомним, что спор между звездами начался после того, как Успенская в одном из интервью назвала Киркорова женоненавистником. Певец потребовал от артистки компенсацию в размере 10 млн рублей, а позднее назвал «попрошайкой», которая «клянчит шмотки». Это оскорбило уже Успенскую — она подала в суд иск о защите чести и достоинства. Накануне суд частично удовлетворил иск Успенской, обязав Киркорова выплатить ей 90 тысяч рублей компенсации морального вреда.

«Ну что, Филя, шах и мат! Я только что приземлилась в Ереване, а мне уже оборвали телефон с поздравлениями о том, что сегодня вечером я выиграла суд против Киркорова по делу о "попрошайке". Суд постановил взыскать с ответчика 90 тысяч рублей морального вреда, что на 20 тысяч больше, чем в его иске», — написала Успенская в соцсетях.

Певица добавила, что для нее имеет «принципиальное и показательное» значение то, что честь и достоинство Киркорова «оценили ниже».