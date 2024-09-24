Раскрыта причина развода Шнурова с молодой женой

Накануне в СМИ появилась информация о том, что четвертая жена лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова подала на развод с певцом после шести лет брака. Первая беседа по заседанию назначена на 3 октября. В беседе с aif.ru продюсер Сергей Дворцов раскрыл, что могло стать причиной разрыва пары.

Брак 51-летнего Сергея Шнурова и дочери уральского миллиардера Ольги Абрамовой, которая моложе него на 18 лет, продлился шесть лет. По слухам, ради молодой избранницы музыкант бросил пить и курить. Однако, судя по всему, это не спасло их брак, и 23 сентября стало известно о разводе супругов.

Сергей Дворцов считает, что такого итога и следовало ожидать, поскольку певец «всегда искал и ищет» девушек «помоложе». Продюсер предположил, что Сергей Шнуров мог встретить девушку с «большими возможностями», чем у его жены.

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«Он в принципе товарищ ветреный, гулящий, ищет вечно выгоду ото всех девчонок. Он всегда искал и ищет помоложе, но в разводе с Ольгой, вероятно, его заинтересовала другая девушка, которая гарантируют большие суммы, возможности или влиятельных родителей. <…> Возможно, конечно, он хочет пожить один», — заявил Сергей Дворцов.

Продюсер добавил, что лидер «Ленинграда» не смог найти «золотую середину» между личной жизнью и карьерой.

«Неудивительно, что Ольга подала на развод. Что такое артист: нужно делить 50 на 50 личную жизнь и карьеру», — отметил он.

Напомним, в первый раз Сергей Шнуров женился на своей однокурснице Марии Исмагиловой, а в 1993 году у пары родилась дочь Серафима. Второй женой артиста стала бывший директор группы «Пеп-Си» Светлана Костицына. У экс-супругов есть сын Аполлон, который родился в 2000 году. В 2010 году Сергей Шнуров женился на Елене Мозговой (Матильда), с которой прожил восемь лет. Четвертой супругой музыканта стала Ольга Абрамова, в браке с которой родилось двое детей.

Ранее сообщалось о том, что адвокат Сергей Жорин объяснил, как Сергей Шнуров и его жена поделят имущество при разводе.