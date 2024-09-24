Долина в подкасте «Ниче святого» рассказала о своей мечте

Артистка Лариса Долина пришла на подкаст Марка Андерсона «Ниче святого».

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Она рассказала, почему хотела выйти на сцену, дала свою оценку ситуации с Адель, которая подверглась критике от Люси Чеботиной, и поведала о своей мечте.

Приятно ли осознавать, что вас знает каждое ныне живущее поколение?

По словам артистки, очень приятно. Однако для певицы это не было самоцелью, когда она начинала карьеру в семидесятых.

«Я просто шла к своей цели, потому что очень хотела петь. Это была моя здоровая и всеобъемлющая мечта, которая превратилась в образ жизни», — добавила Долина.

Как относится к тому, что молодые артистки начинают давать свои оценки Адель?

По словам Ларисы, Люся Чеботина, которая недавно раскритиковала выступление Адель, имеет право давать оценку исполнительнице. На это не влияет возраст.

«Это бывает, к сожалению, часто. Я сама была на многих концертах. У Адель не была, но я слышала, как поют многие звезды живьем на концертах. И это не очень иногда бывает. Я не буду конкретизировать», — сказала певица.

Как отметила Долина, бывало такое, что за три часа перед концертом начинаются проблемы с голосом. В один из таких эпизодов команда певицы вызвала фониатра, который дежурит во время работы на площадке. Однажды пришлось залить лекарство на связки 13 раз.

«Две песни спела. Понимаю, что больше не могу. Музыканты доигрывают песню предыдущую, я забегаю в гримерку, и мне заливают лекарство. Это был ужас! Но я допела весь концерт», — вспомнила звезда.

По словам Долиной, за всю жизнь она не отменила ни одного концерта.

Как часто занимаетесь самоистязанием?

© Страница Ларисы Долиной в VK

Певица отметила, что истязает себя всю жизнь.

«И это хорошо. Иначе я бы остановилась и сказала: "Меня все устраивает. Я себе нравлюсь, люблю себя". Тогда бы рост закончился. Тогда бы не было ничего», — порассуждала она.

Артистка добавила, что очень хотела бы спеть со Стиви Уандером. Лариса понимает, что возможность эта утопическая, но все же идея сидит у нее в голове.

О трудностях в начале карьеры, своих взглядах на «раздетых» артистах и планах на фит Долина рассказала в полном эпизоде подкаста «Ниче святого», который вы можете эксклюзивно послушать в HiFi-стриминге Звук.

Ранее в эпизодах подкаста By Индия поведал о природе своего псевдонима. А Стас Костюшкин порассуждал о молодости.

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